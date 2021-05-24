Эксперт объяснил, как понять, что подросток состоит в деструктивном сообществе

Разрыв с друзьями, замкнутость и отстраненность, использование новых речевых оборотов — это наиболее заметные признаки, которые могут говорить об участии ребенка в деструктивных сообществах. Об этом в прямом эфире рассказал главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России — вице-президент Российской криминологической ассоциации доктор философских наук Игорь Сундиев.

«Родители, которые намерены внимательно отслеживать развитие своих детей, всегда очень четко чувствуют, когда подросток начинает закрываться, перестает делиться с ними какими-то жизненно важными для них ситуациями, перестает рассказывать, что волнует и интересует», — отметил он.

Игорь Сундиев рассказал, что отстраненность ребенка объясняет первый закон деструктивного сообщества — закрытость: никто не должен знать, что происходит в этой группе.

Также у определенного сообщества есть свои термины и сленговые выражения. Вице-президент Российской криминологической ассоциации привел в пример группы, посвященные скулшутингу. Там часто используются следующие слова: естественный отбор, биомусор, ненависть, власть, жажда смерти. Эти выражения могут проскальзывать и в речи ребенка. Таким образом, второй признак — изменение речевого поведения.

«Третий момент — это разрыв связи со старыми и появление новых друзей, которых подросток, как правило, не представляет родителям. Он просто говорит, что у него есть новые знакомые, более интересные, чем старые, поэтому он с ними общается», — рассказал Сундиев.

Кроме того, у ребенка изменяется внешний облик, так как деструктивная группа старается создать свой имидж. Он проявляется в одежде, прическе и атрибутике.

По словам эксперта, эти признаки должны насторожить родителей и, возможно, побудить их обратиться к специалистам.