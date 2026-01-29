Эксперт объяснил, как новый закон о льготах изменит правила игры для бизнеса в регионах

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире «Радио 1» рассказал, что главная идея нового закона для бизнеса — привязать льготы к реальным инвестициям и результатам коммерческого сектора.

По словам эксперта, нововведения заключаются в привязке налоговых и административных преференций к выполнению конкретных бизнес-планов и реальным инвестициям в развитие производства. Это, как считает Беляев, упрощает для предпринимателей понимание их вклада в экономику территории.

Особое внимание закон уделяет экономическим зонам и кластерам. Аналитик отметил, что их ценность — не только в льготах, но и в комплексной поддержке, включающей юридические, маркетинговые услуги и возможность кооперации со смежными производствами. Такой подход, по его мнению, эффективнее простого снижения налогов.

При этом эксперт подчеркнул, что закон предусматривает строгую ответственность за нарушения: от штрафов за серьёзные отхождения от плана до уголовного преследования за коррупцию или хищения. Регионы, от Московской области до Дальнего Востока, получают право адаптировать методику под свои нужды, сохраняя единые правила игры.

Ключевым критерием оценки эффективности льгот станут реальные результаты: создание рабочих мест с достойной зарплатой, вклад в региональный валовой продукт и рост производства. Это позволит понять, действительно ли бизнес помогает региону, а не просто сокращает налоговые отчисления. Также закон поможет формировать кластеры с всесторонней поддержкой для создания устойчивых проектов, заключил Беляев.