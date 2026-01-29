news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 29 января 2026 16:22

Эксперт объяснил, как новый закон о льготах изменит правила игры для бизнеса в регионах

Читайте нас в
Телеграм

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире «Радио 1» рассказал, что главная идея нового закона для бизнеса — привязать льготы к реальным инвестициям и результатам коммерческого сектора.

По словам эксперта, нововведения заключаются в привязке налоговых и административных преференций к выполнению конкретных бизнес-планов и реальным инвестициям в развитие производства. Это, как считает Беляев, упрощает для предпринимателей понимание их вклада в экономику территории.

Особое внимание закон уделяет экономическим зонам и кластерам. Аналитик отметил, что их ценность — не только в льготах, но и в комплексной поддержке, включающей юридические, маркетинговые услуги и возможность кооперации со смежными производствами. Такой подход, по его мнению, эффективнее простого снижения налогов.

При этом эксперт подчеркнул, что закон предусматривает строгую ответственность за нарушения: от штрафов за серьёзные отхождения от плана до уголовного преследования за коррупцию или хищения. Регионы, от Московской области до Дальнего Востока, получают право адаптировать методику под свои нужды, сохраняя единые правила игры.

Ключевым критерием оценки эффективности льгот станут реальные результаты: создание рабочих мест с достойной зарплатой, вклад в региональный валовой продукт и рост производства. Это позволит понять, действительно ли бизнес помогает региону, а не просто сокращает налоговые отчисления. Также закон поможет формировать кластеры с всесторонней поддержкой для создания устойчивых проектов, заключил Беляев.

#льготы бизнесу #бизнес #регионы РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

28 января 2026
Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

28 января 2026