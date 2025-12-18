Эксперт объяснил, как договор долевого участия защитит от мошенников при покупке квартиры

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Использование договора долевого участия при покупке квартиры позволяет снизить риск столкновения с мошенничеством. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, его слова приводит «NEWS.ru».

После резонансного дела с участием певицы Ларисы Долиной россияне стали внимательнее относиться к сделкам на рынке недвижимости.

Эксперт отметил, что в 2025 году в СМИ активно обсуждается схема, при которой продавец после продажи жилья отказывается передавать квартиру покупателю, заявляя, что в момент заключения сделки находился под влиянием мошенников.

При этом, как подчеркнул Щербаченко, существуют и другие способы обмана. В частности, распространена практика двойных продаж в новостройках, когда застройщик реализует одну и ту же квартиру нескольким покупателям, используя предварительные договоры или инвесторов.

По словам эксперта, защититься от подобных схем возможно только при заключении договора долевого участия. Он указал, что такой договор подлежит обязательной регистрации в Росреестре, а оплата должна производиться лишь после завершения регистрации – в безналичной форме и после получения зарегистрированного экземпляра документа, что обеспечивает юридическую защиту прав покупателя.

Щербаченко также обратил внимание на то, что так называемая «схема Долиной» повлияла прежде всего на вторичный рынок жилья.

Он отметил, что потенциальные покупатели стали чаще отказываться от сделок, занимая выжидательную позицию, запрашивая у продавцов справки о состоянии здоровья либо отдавая предпочтение более дорогим объектам на первичном рынке. В целом, по его оценке, россияне стали осторожнее относиться к любым операциям с недвижимостью.

Кроме того, эксперт сообщил, что дополнительным механизмом снижения рисков может стать инициатива Госдумы о введении «периода охлаждения» при сделках с недвижимостью. В рамках такого подхода средства покупателя будут временно размещаться на специальном счете, с которого их нельзя будет перевести или обналичить до полного завершения сделки.