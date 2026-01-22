Эксперт объяснил, для чего вузам нужны новые правила вступительных экзаменов

Новые правила вступительных испытаний в российских вузах вызвали волну беспокойства у абитуриентов и их родителей. Однако, как заявил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии Борис Илюхин, изменения направлены на повышение качества отбора студентов и давно назрели.

В эфире «Радио 1» эксперт подчеркнул, что до сих пор будущие учителя сдавали на вступительных экзаменах не профильные предметы, а в основном математику, русский язык и обществознание. По его словам, это устаревшая практика, которую сейчас корректируют.

«Вот эта традиция, к счастью, меняется. Обязательно необходимо сдавать профильное вступительное испытание по предмету, который человек будет потом преподавать. Это совершенно разумные вещи, на мой взгляд», – отметил Илюхин.

«Единственный элемент тревожности – это то, что вузы совсем недавно объявили перечень вступительных испытаний, но он был подготовлен по приказу, который издали уже очень давно. Было понятно, что он войдет в действие, и что это все изменится», – добавил Илюхин.

Эксперт уточнил, что для тех, кто заранее следил за изменениями и корректировал планы, нововведения не стали неожиданностью, а для остальных это оказалось новой официальной информацией, требующей оперативной адаптации.