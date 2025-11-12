Эксперт объяснил, что возврат уволившихся сотрудников в компанию может принести пользу

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Строгая корпоративная культура часто формирует жесткую позицию против возвращения сотрудников. Об этом заявил управляющий партнер компании «ProfiStaff» Денис Никулин, его слова приводит «Радио 1».

Он пояснил, что ранее преобладал подход «уходя – уходи», когда увольнение воспринималось как предательство, однако сегодня эта практика постепенно меняется.

По мнению эксперта, возвращение сотрудника может быть стрессом для коллектива, но чаще приносит компании пользу, чем ущерб. Никулин подчеркнул, что если человек качественно выполнял свои обязанности, поддерживал команду и сохранял связь с организацией, его возвращение становится приобретением, а не потерей.

Он добавил, что основные опасения руководителей связаны с возможной демотивацией команды и риском повторного ухода, полностью исключить эти риски невозможно. Однако опыт работы в другой компании заставляет сотрудника задуматься перед следующим увольнением.

Эксперт также отметил, что на современном рынке труда молодые специалисты меняют работу значительно чаще, чем предыдущие поколения, и компаниям необходимо адаптироваться к более динамичной реальности, где принципы лояльности изменились.