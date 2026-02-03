Эксперт объяснил, что опоздание на работу более чем на четыре часа считается прогулом

Работодатель вправе уволить сотрудника за опоздание, если его отсутствие на рабочем месте превышает четыре часа. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт пояснил, что опоздание продолжительностью до четырех часов само по себе не может служить основанием для увольнения. Однако отсутствие работника более четырех часов подряд считается прогулом и может привести к расторжению трудового договора. При этом регулярные опоздания, по его словам, могут повлечь дисциплинарное взыскание.

Машаров также напомнил, что действующее трудовое законодательство запрещает штрафовать сотрудников. Трудовой кодекс предусматривает только дисциплинарную ответственность, которая применяется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей.

Он отметил, что при опоздании возможно депремирование, но только если премии предусмотрены в системе оплаты труда организации и соответствующее наказание закреплено в локальных нормативных актах. Во всех остальных случаях удержание денежных средств из зарплаты за опоздание является незаконным.

Эксперт подчеркнул, что Трудовой кодекс РФ не допускает штрафов для работников – возможны лишь замечание, выговор или увольнение. Поэтому любые удержания денег за опоздание он назвал неправомерными.

По словам Машарова, в таких ситуациях сотрудник имеет право требовать возврата удержанных средств, а также обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

Он добавил, что за введение штрафов для штатных работников, оформленных по Трудовому кодексу, предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – также от 1 до 5 тысяч рублей.