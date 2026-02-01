Эксперт объяснил, что делать при взломе аккаунта в соцсетях и мессенджерах

Взлом аккаунта в соцсети или мессенджере – это не просто потеря доступа к переписке. Злоумышленник получает возможность использовать имя пользователя и доверие его контактов для мошенничества, отметил в беседе с «RT» Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

Он пояснил, что в первую очередь нужно быстро ограничить ущерб и вернуть контроль над аккаунтом. Для этого следует воспользоваться функцией восстановления пароля на официальном сайте или в приложении, используя привязанную почту или номер телефона. После возвращения в аккаунт нужно сменить пароль на новый, надежный и уникальный, который нигде больше не использовался.

Силаев подчеркнул, что затем необходимо проверить все активные сессии и завершить подозрительные, особенно с незнакомых устройств или местоположений. Он рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию, если она не была активирована, и одновременно предупредить всех контактов.

Это можно сделать через пост, сообщение в другом мессенджере, по телефону или лично, попросив игнорировать любые подозрительные просьбы о деньгах или ссылки, пришедшие от вашего имени.

Аналитик предупредил, что мошенники часто используют эмоциональное давление и срочность, требуя одолжить деньги из-за «попавшей в беду» ситуации, а также рассылают фишинговые ссылки под видом интересного контента или важной информации, чтобы украсть логины, пароли и банковские данные.

В корпоративной среде взломанный аккаунт может использоваться для целевых атак на финансы компании, когда мошенник, выдавая себя за сотрудника, просит бухгалтерию срочно перевести средства на счет «контрагента».

После восстановления контроля и оповещения близких Силаев советует проанализировать, как произошел взлом. Причиной могли стать переход по фишинговой ссылке, использование слабого пароля или ввод данных на поддельном сайте.

Он отметил, что важно проверить настройки конфиденциальности и отозвать доступ у сомнительных сторонних приложений, подключенных к аккаунту. По его словам, взлом требует не только технических действий по восстановлению пароля, но и активной работы по оповещению круга общения.