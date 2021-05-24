Эксперт объяснил, чем опасны для подростков деструктивные группы в соцсетях

Деструктивные сообщества в социальных сетях и мессенджерах несут большую опасность для детей. О причинах для беспокойства в прямом эфире рассказал главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России — вице-президент Российской криминологической ассоциации доктор философских наук Игорь Сундиев.

«Сообществ достаточно много, они являются тем, что мы называем деструктивной структурой виртуального пространства. Здесь политические, криминальные, протестные сообщества и другие. Когда мы говорим, что некоторые из этих структур более или менее опасны, — это неверно. Они опасны все для подростка. Как и любая тоталитарная структура, они предлагают подростку свой вариант решения проблем», — отметил профессор.

Как правило, в социальных сетях предлагаются достаточно жесткие варианты решения проблемы.

«Для современного подростка цена жизни очень невелика. Он еще не научился ценить жизнь. Как правило, они привыкают к компьютерным вариантам развития событий, когда у главного героя несколько жизней и можно всегда вернуться к следующему варианту. В этой связи эти сообщества представляют, несомненно, очень серьезный объекит внимания для всех наших структур», — заключил главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России.