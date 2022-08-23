Эксперт: Электротранспорт Казани требует вливаний из федерального бюджета

Для развития электротранспорта в Казани необходима поддержка не только региона, но и федерального центра, уверен председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По итогам осмотра общественного транспорта города он заявил, что в столице Татарстана создана уникальная инфраструктура электротранспорта с самым длинным трамвайным маршрутом в стране, однако он требует дальнейших вливаний.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зотов напомнил, что сейчас существует единственная федеральная программа на 400 млрд рублей, которая распределена между десятью регионами страны, тогда как городской электрический транспорт работает в гораздо большем количестве субъектов. Этот вопрос будет обсуждаться совместно с Минтрансом РФ 25 августа.

«Важно отформатировать программы. Сейчас мы видим, что существует тенденция на деградацию электрического транспорта в других городах России. Нужно понять, как помочь Казани и другим городам страны, как сделать так, чтобы он получил свое развитие», – отметил он.

При этом Зотов признал, что, хотя Казань – это один из немногих городов, сохранивший городской электрический транспорт, это не означает, что все идеально. «Мы провели большую работу, в том числе в финансовом плане, а также с кадрами, так как мы видим перетекание людей на другие предприятия», – добавил Зотов.

Он оценил несколько видов транспорта, проехавшись по городу на метро, автобусе и трамвае. Эксперт сделал несколько замечаний по поводу мелкого шрифта на названии остановок, а также обнаружил неработающий QR-код, который должен был показать схему маршрутов автобусов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В метро Зотов осмотрел инфраструктуру для маломобильных граждан, а также проверил работу сети Wi-fi.

В заключение осмотра эксперт раскритиковал казанских водителей, которые паркуют свои машины в дорожных карманах автобусных остановок. «Большое количество автомобилистов не соблюдают правила дорожного движения. Мы видим парковку на остановках, выезд на специальную автобусную полосу, сокрытие номеров. Это говорит либо о том, что он не знает правила, либо о том, что нет для этого инфраструктуры. По выделенным полосам еще много работы», – подытожил Зотов.