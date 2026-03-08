Эксперт общества «Знание» в Казани рассказала о роли наставника в современном мире

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Просветительская лекция для молодежи Татарстана, организованная Российским обществом «Знание», прошла в Казани на площадке «Дома знаний». Встречу посвятили наставничеству – одному из самых древних способов передачи знаний, опыта и ценностей от поколения к поколению.

Лектор общества, бизнес-тренер и директор Института интегрального тренинга Ольга Демиург рассказала о том, как менялось представление о наставничестве: от естественного стремления людей учить и учиться до осознанной профессиональной деятельности. Она также объяснила основные задачи наставника, принципы его работы и современные формы наставничества.

По словам Демиург, потребность в наставничестве возникла одновременно с появлением человеческого общества, когда людям стало необходимо передавать накопленные знания и навыки. История, отметила она, сохранила множество примеров такой преемственности.

В качестве одного из них лектор привела классическую линию ученичества: от Сократа к Платону, а затем к Аристотелю, который впоследствии стал наставником Александра Македонского. Этот пример, по ее словам, показывает, что передача знаний формирует не только учеников, но и людей, способных влиять на ход истории.

Лектор также напомнила о выдающихся педагогах и наставниках прошлого. Среди них она назвала автора «Педагогической поэмы» Антона Макаренко, поэта и наставника императора Василия Жуковского, а также легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. По ее словам, все они на практике показали, насколько сильным может быть влияние учителя на формирование личности.

Еще раньше, отметила Демиург, педагог Константин Ушинский сформулировал цель воспитания как подготовку человека, способного стать самостоятельным и ответственным членом общества и жить в нем полноценной жизнью.

Она добавила, что размышления о природе человека и его предназначении можно увидеть даже в произведениях искусства. В качестве примера она упомянула фреску Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинскую капеллу, где также отражены философские идеи о человеке.

Говоря о роли наставника сегодня, Демиург отметила, что перед ним стоит несколько ключевых задач. По ее словам, наставник помогает подопечному определить собственный путь и место в обществе, передает не только знания, но и ценностные ориентиры, а также способствует развитию самостоятельности и ответственности. Важной частью работы она назвала формирование внутренней мотивации у ученика и постоянную поддержку в процессе обучения.

Лектор подчеркнула, что наставничество может принимать разные формы, однако его эффективность основана на нескольких базовых принципах. Один из них – признание того, что у другого человека может быть собственная картина мира, отличная от вашей.

Наставник, по ее словам, должен служить примером для подражания, поскольку невозможно требовать от других качеств, которыми не обладаешь сам. Кроме того, важно помнить, что очевидные для одного человека вещи могут быть неочевидны для другого. Демиург также обратила внимание на важность аккуратности в высказываниях: случайная фраза может быть воспринята учеником как руководство к действию.

Ключевыми элементами наставничества она назвала мотивацию, тщательное планирование, регулярный анализ, контроль результатов и поощрение – в том числе умение отмечать собственные достижения в работе.

Отдельно лектор остановилась на поведенческой типологии DISC, которая, по ее словам, может стать полезным инструментом для наставников. Система основана на исследованиях психолога Уильяма Марстона и была адаптирована для практического применения в 1970-е годы.

Она делит людей на четыре поведенческих типа и оценивает не уровень интеллекта или образования, а особенности поведения и реакции человека в различных ситуациях.

Демиург пояснила, что понимание психотипов «Доминирование», «Влияние», «Стабильность» и «Системность» помогает наставнику быстрее находить подход к ученику, правильно мотивировать его и выбирать подходящий способ передачи информации.

Например, с прямолинейным и ориентированным на результат «красным» типом эффективнее говорить на языке фактов и итогов, с эмоциональным и общительным «желтым» – создавать дружелюбную атмосферу, с спокойным и надежным «зеленым» – проявлять терпение и давать гарантии, а с педантичным «синим» – использовать точные данные и соблюдать определенную дистанцию.

Такой подход позволяет наставнику сразу выстраивать понятную для человека траекторию развития.

Также участникам напомнили, что ко Дню наставника Российское общество «Знание» подготовило интерактивную лекцию об истории наставничества, роли наставника и современных проектах в этой сфере. Любой желающий может получить готовые материалы в Библиотеке общества и провести занятие по ним.

Кроме того, на платформе «Знание.Академия» размещен бесплатный онлайн-курс «Сила наставничества». Он предназначен для учителей, педагогов, руководителей, тренеров и специалистов, которые хотят развивать наставнические компетенции.

Программа включает темы о роли наставника, особенностях работы с разными поколениями, ключевых навыках наставничества и принципах эффективной коммуникации. Курс можно использовать как основу для внедрения наставнических практик в образовательных организациях и для личного профессионального развития. По данным организаторов, обучение по программе уже прошли более шести тысяч человек.