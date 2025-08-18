Эксперт обозначил векторы сотрудничества России с Китаем в автопроме

Малая механизация и электротранпорт являются главными векторами развития сотрудничества России с Китаем в автопроме. Об этом заявил руководитель Совета по стратегическому партнерству в сфере машиностроения «Россия – Китай» Олег Московский по итогам одной из сессий международного форума «РОСТКИ».

«Сегодня мы подводили некоторые промежуточные итоги и обсуждали планы на будущее – перспективы, которые мы сегодня видим. Мы видим перспективу взаимодействия с Китайской Народной Республикой в сфере малой механизации. Если вы знаете, что, допустим, когда выбираешь территорию, есть лопата, есть большой трактор, а вот между лопатой и большой трактором нету техники, которая бы убирала, допустим, газоны, малые формы какие-то, тротуары, зоны общественного пространства», – заявил Московский

«И, соответственно, вопрос электротранспорта. Но электротранспорта не в том смысле, как автобусы. Сейчас во многих санаторных зонах идет реконструкция, в профилакториях, в санаториях. И они требуют нового подхода к обслуживанию этих территорий. Именно с точки зрения электротранспорта. И мы, соответственно, для этой стороны обозначаем перспективу этого направления», – добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что у каждого региона должен быть свой профиль во взаимодействии.

«Иногда мы даже в регионах разъясняем, что ребята (нельзя сказать – «китайцы»), все приходите. Что значит все? Может быть, мы все-таки сузим профиль? Получится, что всех приглашают, к примеру, на обработку дерева. И что [получится], если десять регионов будут заниматься обработкой дерева? Начнутся опять внутренние конкуренции. Зачем?» – пояснил Московский.

В завершение он отметил, что Совет по стратегической партнерской сфере машиностроения создан при поддержке Республики Татарстан в лице Агентства инвестиционного развития РТ.

«Поэтому мы всё сделаем для того, чтобы Татарстан был лидером по локализации. И у нас завтра будет сессия, стартовая по судоремонту, судостроению. Тут тоже очень серьезное внимание будет уделено. И, соответственно, мы официально объявляем, что Татарстан будет одной из главных площадок по обсуждению данного вопроса», – резюмировал эксперт.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.