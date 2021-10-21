Эксперт: обмеление Волги в Татарстане неопасно для рыбы

Обмеление Куйбышевского водохранилища в районе Татарстана, где уровень воды в октябре опустился до 50,44 метра по Балтийской системе, неопасно для рыбы. Об этом сегодня сообщила начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Герасимова.

«Сработка водохранилища в текущем году планомерная, без больших колебаний, соответственно мы рассчитываем, что сегодняшнее маловодье нанесет минимальный ущерб рыбным запасам. Для рыбы более неблагоприятны резкие скачки уровня воды, когда она может оказаться в так называемых „запрудах“ — мелководьях. В зимний период на таких участках не остается кислорода, и подводные обитатели буквально задыхаются, весной наблюдается массовый замор», — сказала она.

Специалист сообщила, что зарыбление водоемов на сегодняшний день на территории Татарстана завершилось. Кроме того, в регионе предпринимаются все возможные меры, чтобы не допустить ситуации с массовыми заморами рыбы в предстоящий зимний период.