Эксперт: Объем знаний по интеллектуальным транспортным системам за год вырос на 100%

Объем знаний в области интеллектуальных транспортных систем за прошедший год вырос на 100%. Об этом заявил президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев на пресс-конференции в рамках международного форума Kazan Digital Week.

«С предыдущей встречи на Kazan Digital Week в 2022 году само знание интеллектуальных транспортных систем очень сильно дополнилось. На 100%, если не больше. То есть сегодня мы говорим о тех вещах, которые даже не предполагали», — заявил Жанказиев.

Он также отметил, что их развитие в настоящее время движется в направлении искусственного интеллекта.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия – обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», – говорил ранее глава государства.