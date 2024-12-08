Эксперт: Иннополис - в начале развития и оценивать его архитектурную наполненность рано

Иннополис находится в начале своего развития, поэтому давать оценку его архитектурной наполненности еще рано. Об этом «Татар-информу» заявил заслуженный архитектор России и Татарстана Герман Бакулин.

«Для нас, тех, кто причастен к градостроительству, понятно вот что: факт размещения города состоялся, он в самом начале своего пути, ему предстоит очень долгий путь в завтрашний день. То состояние, которое он сейчас испытывает — это первый шаг», – отметил спикер.

Для полноценного развития в Иннополисе должны будут размещаться предприятия, связанные с инновационными технологиями и интеллектуальной сферой. Транспортные объекты тоже на данный момент еще недостаточно развиты, их профили задуманы под более крупный город.

«Поэтому там сейчас и есть некая просторность, город просто ждет завтрашнего дня. А мы живем сегодня, и поэтому нам кажется, что есть несоответствия в плане вида и функциональной насыщенности, которая нам знакома по большим городам. Мы просто не можем сравнивать сейчас Иннополис с Казанью, например. Сейчас нужно просто жить и делать все так, чтобы там появлялись население и инфраструктура в большем объеме», – заключил Бакулин.

Подробнее о работе с архитектурным наследием, развитии метро и новом здании театра имени Камала – в материале «Татар-информа».