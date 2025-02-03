Эксперт об инициативе Минстроя: «Экономически непонятно, как заморозить цены»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на коллегии профильного татарстанского ведомства попросил заморозить цены на жилье и строительные материалы. Эта просьба может касаться не всех девелоперов, предположил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» коммерческий директор компании «Домкор» Евгений Александров.

«Скорее всего, это касается именно резкого повышения. Некоторые застройщики буквально в последнее время повысили цену на 20−25% шагово, резко. Я бы воспринимал эти слова в их адрес. Если брать объективную составляющую, то, по данным ДОМ.РФ за 2024 год, цены повысились всего лишь на 9%, что значительно ниже инфляции», – отметил он.

Александров также подчеркнул, что на сегодняшний день информации слишком мало, чтобы сделать окончательные выводы. По словам собеседника информагентства, «в умы и сердца» людей плотно вошел стереотип о том, что застройщики получают сверхприбыль с реализованных проектов. Однако, по его оценке, это не так. Поэтому повышение цен в большинстве случаев — это «явно не стремление застройщиков заработать».

«Динамика изменяется, но у застройщика тоже не статичные затраты. У него затраты на материалы, которые растут в цене, на проектное финансирование, которое стало почти под 30% на сегодня. Согласно закону, мы строим с применением эскроу-счетов, проектного финансирования. Банки почему-то не хотят заморозить свои ставки, и пока Минстрой тоже не поддержал в этой части. Была практика в свое время, когда субсидировалась не ипотека, а проектное финансирование. И это как раз позволяло снизить издержки застройщика. И вот после этого можно говорить про заморозку цен», – напомнил эксперт.

Однако если себестоимость в какой-то момент превысит рентабельность, то встанет вопрос об остановке стройки или повышении цен. В этом случае застройщики выберут второй вариант. Еще одна составляющая – это рост заработных плат, которые за последний год тоже резко увеличились.

«И в этой части я пока не вижу каких-то планомерных движений, чтобы это можно было каким-то образом регулировать: насытить рынок труда или еще что-то сделать, что бы позволило снизить этот темп. Поэтому здесь просто говорить: „Застройщики, не поднимайте цену“. Это просто экономически не очень понятно. Если будут какие-то меры обозначенные, будет понятно, с какого момента они реально включатся, застройщики смогут отреагировать», – заключил Евгений Александров.

Подробнее о том, возможно ли с экономической точки зрения заморозить цены, пойдут ли игроки строительного рынка на такой шаг и как сегодня чувствует себя стройотрасль в целом, читайте в материале «Это не что-то удивительное для России»: что будет со стройкой, если заморозить цены.