Эксперт об «Играх будущего»: Главное, что это движение понятно и интересно молодежи

Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов и молодежь из разных стран мира принять участие в соревнованиях «Игры будущего», которые пройдут в столице Татарстана в следующем году. Своим мнением об инициативе и предстоящих играх в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что «Игры будущего» – это принципиально новое слово в мировом спорте, которое сочетает в себе не только спортивные состязания, но и новую философию, и стиль жизни. «Это движение открыто для инноваций и объединяет лучшие достижения мира спорта, цифровые технологии и науку. И главное – оно понятно и интересно молодежи!» – сказала Павлова.

Она добавила, что в России чтут традиционные ценности спорта, любят и уважают олимпийские и национальные виды спорта. В то же время страна открыта для всего нового. «Поэтому Владимир Путин пригласил спортсменов и молодежь из разных стран мира приехать в Казань на новый вид соревнований “Игры будущего”», – сказала спикер. В этом, по ее мнению, видится стремление России быть открытой и прогрессивной страной, готовой принимать новые вызовы и развивать современные направления в спорте. Что, в свою очередь, подчеркивает приоритетность спорта в государственной политике.

«“Игры будущего” становятся возможностью для молодежи и спортсменов показать свое мастерство и инновационный подход к спорту, а для России – продемонстрировать свою лидерскую роль в мировом спорте», – считает Павлова.

Эксперт также подчеркнула, что Международный олимпийский комитет «уже выражает беспокойство по этому поводу, поскольку осознает потенциальную конкуренцию».

Депутат Госдумы член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова считает, что решение Президента о проведении «Игр будущего» в Татарстане оправдано и опытом республики, и ее потенциалом. «Татарстан стал площадкой для проведения многих значимых международных мероприятий. Для этого имеется необходимая инфраструктура и, конечно, республика славится своим гостеприимством», – отмечает она.

«Само название “Игры будущего” является “говорящим” и очень знаковым. Стремление в будущее, вера в будущее, уверенность в будущем! Проведение “Игр будущего” на татарстанской площадке, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию республики и страны!» – сказала Ларионова.

Киберспорт уверенно набирает популярность по всему миру, подмечает другой эксперт – кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин. «Да, Россия пока не в первых рядах, но именно российское правительство, во главе с Президентом стали инициатором проведения таких соревнований», – говорит он.

Гафиятуллин считает, что киберспорт – «ниша, как никакая другая, очень популярна среди молодежи». «Это раньше мы смеяться могли и называть видеоигры детскими игрушками. Сейчас это уже серьезный спорт с серьезными задачами. И за этим будущее», – рассуждает эксперт.

Фиджитал-соревнования в России точно стоит проводить, считает он. «И киберспорт будет поддерживаться, и интерес молодого поколения к физическому спорту также будет двигаться вверх», – резюмировал Гафиятуллин.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов считает закономерным проведение «Игр будущего» именно в Казани. «Наш город накопил колоссальный опыт в проведении мероприятий международного уровня. У нас создана мощная спортивная и IT-инфраструктура. В преддверии “Игр будущего” в Казани уже проводились тестовые фиджитал-соревнования для привлечения внимания будущих спортсменов и зрителей. Проведение фиджитал-игр в России даст мощный импульс для развития данного вида спорта и укрепления международных связей с дружественными странами», – резюмировал эксперт.

Во время своего выступления на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Президент России Владимир Путин отметил: «Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте. Свидетельство тому – именно наша идея проводить соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта, и киберспорт. Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой цифровой эпохе инновационный формат мы назвали “Игры будущего”, и стартуют они в Казани уже очень скоро, 23 февраля следующего года. Приглашаем спортсменов, молодежь из разных стран принять в них самое активное участие».

Форум «Россия – спортивная держава», учрежденный Указом Президента от 27 июля 2009 года, является крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране. В 2023 году его мероприятия проходят 19–22 октября в Перми. Программа форума включает в себя деловую, спортивную, культурную и экспозиционно-выставочную части, а общее число участников составляет около 5000 человек.