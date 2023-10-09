Эксперт об экономическом диктанте: Свое экономика точно возьмет

В среду, 11 сентября, состоится Всероссийский экономический диктант. Его напишут во всех регионах России и в 10 зарубежных странах – Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии и Китае. Своим мнением об этой акции на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Эксперт Тимур Халиков считает, что возможность для каждого гражданина страны принять участие во Всероссийском экономическом диктанте является хорошим подспорьем в проверке уровня своих знаний, а также возможность «увидеть широкую палитру экономических законов».

«В эпоху, когда в основе мировой экономики лежит политика безграничного печатания денег, многие законы экономики размываются и искажаются. Это касается и экономики стран и экономики предприятий (фирм). Экономику начинают воспринимать как что-то простое и обыденное. Но это обманчивое восприятие. Экономика – это полноценная наука с фундаментальными законами в ее основе и прикладными решениями для широкого круга политических и хозяйственных задача. Свое экономика точно возьмет», – пишет он.

Поддерживает коллегу председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин. Он считает, что «Всероссийский экономический диктант – это возможность проверить свои знания, получить новую информацию о макроэкономике, об истории становления страны, ее этапах развития».

Топилин подчеркивает, что крепкая экономика – это гарант исполнения социальных обязательств, реализации инновационных проектов, строительства новой инфраструктуры. «Поэтому, конечно, считаю, что диктант – это важная и нужная история, которую важно поддерживать», – говорит эксперт.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отмечает необходимость повышения финансовой грамотности населения страны. Именно на эти цели направлен Всероссийский экономический диктант, говорит он. «С одной стороны, диктант дает срез экономической грамотности в стране, а, с другой, что, на мой взгляд, даже более важно, учит принимать осознанные, обоснованные решения», – написал эксперт.

«Готовясь к диктанту-2023, изучил его вопросы прошлых лет. В итоге систематизировал и обновил свои знания. Думаю, что это никому не помешает. Дошедший до нас из глубины веков афоризм “знание – сила” никем до сих не опровергнут», – резюмировал Бикеев.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов, в свою очередь, отмечает, что проведение таких мероприятий, как экономический диктант, необходимо, так как «оно является своеобразной инвестицией в экономическое благополучие России».

Для грамотного управления экономикой необходимы высокопрофессиональные кадры, говорит он. «Чтобы вырастить такие кадры, необходимо привлечь, заинтересовать молодые и перспективные таланты экономической наукой», – пишет Гимадутдинов. Экономический диктант, по его мнению, сможет стать площадкой для поиска таких кадров.

VII ежегодная общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» состоится 11 октября 2023 года во всех регионах Российской Федерации. Тема акции: «Сильная экономика — процветающая Россия!». Написать экономический диктант можно как на региональной площадке акции, так и самостоятельно на сайте акции. Задания будут доступны на сайте диктанта 11 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени.