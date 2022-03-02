Эксперт об экономической ситуации в стране: «Всё прояснится через полтора — два месяца»

Экономическая ситуация в стране остается напряженной, прогнозы пока давать сложно, всё прояснится в ближайшие полтора — два месяца. Об этом в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» высказался эксперт Общественной палаты РТ по финансовым и экономическим вопросам, член общественного совета Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Фанис Хусаинов.

Собеседник агентства подчеркнул, что именно в такой экономической ситуации Россия оказалась впервые: массовые санкции, обесценивание рубля, обвал на фондовых рынках.

«У нас получилось всё в одном. Однако, несмотря на напряженность, в экономике все происходит правильно. Центробанком снято много спекулятивных действий, на фондовых рынках более-менее стабилизировалась валюта», — отметил Хусаинов.

Специалист подчеркнул, что в современных реалиях люди должны быть финансово грамотными, не совершать необдуманных действий, набраться терпения. «Общий совет такой: когда происходят резкие движения на рынке — лучше никаких действий не предпринимать, потому что, скорее всего, ваши действия будут ошибочными. Сейчас гадать, что будет впереди, и делать прогнозы сложно. Всё прояснится в ближайшие полтора — два месяца», — пояснил он.

Что же касается роста цен, то, по словам Фаниса Хусаинова, он в этом году ускорится. «У нас уже в прошлом году инфляция была около 9%. В этом году она безусловно будет выше этих цифр», — спрогнозировал член ОП РТ.

Жители Татарстана также беспокоятся о продовольственной безопасности. «За последние восемь лет с 2014 года в стране многое что сделали и на текущий момент мы полностью обеспечены продуктовой безопасностью. Продукты питания в магазинах не закончатся», — заверил Фанис Хусаинов.