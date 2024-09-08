Эксперт о выборах в Татарстане: «Думаю, что явка будет традиционно высокой»

Явка на выборах в Татарстане обещает быть высокой. Такое мнение во время прямого включения на телемарафоне «Всей семьей на выборы!» телеканала ТНВ высказала политолог, руководитель Департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

«Что касается национальных регионов и конкретно Татарстана, то я думаю, что явка будет традиционно высокой. Выборы отличаются межнациональным согласием и доверием к системе. Что особенно важно, отличаются, конечно же, высокой легитимностью», – сказала эксперт.

Кислицына также отметила, что за последние годы в стране наладили самые разнообразные механизмы общественного наблюдения. Это необходимо для того, чтобы предоставлять гражданам быструю оперативную информацию, делать систему прозрачной, а там, где необходимо, разоблачать фейки.

Семейное голосование – это, по мнению политолога, прекрасная традиция. Ее, в том числе, поддерживает федеральная линейка программ и татарстанский проект «Всей семьей на выборы!».

«Но вообще, конечно, сейчас Год семьи, и Татарстан в этом смысле демонстрирует консолидацию и приверженность ключевым традиционным ценностям, семейным ценностям. Мне кажется, для нас, как для патриотов своей страны, очень важно проголосовать на любом уровне выборов, сделать свое волеизъявление», – заключила она.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.