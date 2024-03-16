Эксперт о выборах: Не важно кто победит – важно, сколько людей пойдут голосовать

Прийти на выборы – это показать всем, за что ты голосуешь – за свою страну, своих детей, страну и будущее, потому что каждый голос важен для будущего развития России. Об этом заявил «Татар-информу» исполняющий обязанности координатора Татарстанского регионального отделения ЛДПР Руслан Юсупов.

«По результатам выборов делаются исследования: что людям не нравится, чего не хватает и от этого зависит. И в последствии по этим показателям пытаются улучшить жизни людей. А молчанием ничего не изменишь», – заявил Юсупов.

Он также добавил, что участие в выборах также дает приятные бонусы: бесплатный проезд в общественном транспорте, посещение концертов, участие в розыгрыше автомобиля и многое другое.

«Не важно кто победит – важно, сколько людей пойдут голосовать. Выбранный Президент страны будет видеть, что за ним идет народ, и к его посылам будут больше прислушиваться», – заключил эксперт.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).