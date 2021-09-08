Эксперт о выборах: ближайшие две недели обещают быть живыми и богатыми на активность

На площадке МИА «Россия Сегодня» прошел круглый стол «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов».

В мероприятии приняли участие руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян; руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов; руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Запись трансляции опубликована по ссылке.

На круглом столе были затронуты в том числе такие вопросы: какие общественно значимые темы могут стать факторами роста рейтингов партий и каких активностей ожидать от участников выборов в ближайшее время? Их прокомментировали эксперты из Татарстана.

Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ, кандидат юридических наук Рафаэль Фахрутдинов считает, что на финишной прямой некоторые партии могут предпринять неординарные шаги для привлечения на свою сторону протестного электората. «В целом, ближайшие две недели обещают быть очень живыми и богатыми на активность, причем активность не столько „оффлайновскую“, сколько разворачивающуюся в виртуальном пространстве», — отметил он.

По мнению члена Российской ассоциации политических наук, доцента кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зои Силаевой, «даже изменение повестки дня и включение в нее острых вопросов, способных взбудоражить население и заставить его активизироваться, не предвидится».

Зоя Силаева отметила, что обращаться к острым проблемным для российского общества темам как во внутренней, так и во внешней политике, в оставшиеся дни до выборов ни одна партия не рискнет, слишком высоки ставки. «А значит избирательный процесс пройдет с сохранением имеющихся тенденций и ожидать усиления активности от участников выборов в ближайшее время не стоит», — сказала эксперт.

Доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров считает, что пока оппозиционные партии не могут нащупать интересных тем. «Все сводится к критике пенсионной реформы. Нет ярких лозунгов. В ближайшие недели нужны новые идеи и лозунги-образы, наполненные мобилизационным потенциалом», — отметил он.

Голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва пройдет 17, 18 и 19 сентября. В отдельных округах Татарстана также состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.