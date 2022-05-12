Эксперт о волне отставок губернаторов: «Татарстан может чувствовать себя спокойно»

Прошедшие отставки губернаторов пяти регионов страны говорят о запросе власти на эффективных управленцев, способных оперативно решать задачи в условиях внешнего давления. В этой ситуации Татарстан находится в «зеленой зоне», поскольку республика уже давно и успешно развивает местную экономику с опорой на восточных партнеров, параллельно повышая качество жизни населения. Такое мнение «Татар-информу» выразил доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков

Он отметил, что в последние месяцы события на Украине отодвинули на второй план темы внутренней политики. Однако в экспертной среде и среди пользователей интернета шла дискуссия о необходимости отмены выборов в связи с внешней ситуацией, переход на избрание губернатора заксобраниями регионов.

«Пока подтверждено, что выборы состоятся. Неожиданностей при смене первых лиц нет. Среди пяти ушедших в отставку губернаторов есть те, кто уже в течение двух сроков руководил своим регионом. Некоторые не сумели добиться ничего положительного и за один срок. Четыре региона из пяти можно отнести к депрессивным, за исключением Томской области», – пояснил Большаков.

По его словам, результаты «Единой России» во всех пяти регионах были невысоки, в Марий Эл на последних выборах победили коммунисты. Все пять губернаторов занимали низкие позиции в различных политологических рейтингах и находились среди тех, кто должен был уйти в отставку.

«Гораздо более важным стало то, что другим губернаторам федеральной властью было показано, что в отставку могут уйти и руководители регионов-доноров, если их политика не будет приводить к позитивным результатам в социально-экономической политике. России необходимы губернаторы достаточно молодые или имеющие опыт, но умеющие работать в условиях многочисленных внешних угроз, постоянного реального решения социальных проблем населения, которые только будут нарастать во вторую половину года», – подчеркнул политолог.

Он добавил, что в такой ситуации Татарстан может чувствовать себя спокойно.

«Рейтинги Рустама Минниханова постоянно демонстрируют высокие показатели, а в республике уже давно сделано много, чтобы разворачивать экономику Татарстана в сторону восточных партнеров и помогать нашим предпринимателям и производственникам», – резюмировал Андрей Большаков.

