Эксперт о волатильности рынков: «Мы это проходили, поэтому не нужно поддаваться эмоциям»

Во время волатильности на финансовых рынках не стоит поддаваться эмоциональным шагам. В вопросах личных финансов нужен спокойный и разумный подход, который убережет накопления от потерь. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» заявила председатель Совета Банковской ассоциации РТ, член Комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Людмила Китайцева.

По ее словам, банковская система республики находится в стабильном состоянии и у финансовых учреждений есть все необходимые возможности для устойчивой работы. Тем более что опыт эффективной работы в условиях нестабильности на рынках у российской банковской системы уже наработан.

«Мы стакивались уже с несколькими подобными ситуациями, когда была волатильность на рынках. Тогда люди снимали средства со счетов, обналичивая их. Но в итоге возвращали их обратно, потому что не понимали, зачем это сделали», — пояснила собеседница агентства.

По мнению Китайцевой, сейчас нужно вести спокойную и взвешенную оценку собственных финансов, не поддаваясь эмоциональным порывам из-за биржевых сводок.

«Нужно быть разумным. Средства нужно снимать только на текущие расходы, если таковые имеются. Повторяю: в целом мы уже такое проходили. Люди, снявшие свои средства со счетов, сидели потом с ними дома и думали — а что с ними делать? И шли обратно возвращать деньги в банки», — резюмировала Людмила Китайцева.