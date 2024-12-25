Эксперт о строительстве ЭП-600: «Главное событие в промышленности Татарстана»

Завершение строительства нефтехимического комплекса ЭП-600 на нижнекамском предприятии СИБУРа стало главным событием в промышленности Татарстана в текущем году. Такое мнение выразил эксперт Альберт Бикбов.

Ранее стало известно об окончании строительства ЭП-600 – крупнейшего проекта по созданию новых мощностей в современной истории нефтегазохимии Татарстана.

«Можно даже без ложной скромности назвать это событие главным и в российской промышленности», – отметил Бикбов.

В настоящее время на комплексе приступили к пуско-наладочным работам. Он выйдет на проектную мощность к концу лета 2025 года. Объем поставок сырья для производства уже определен до 2030 года. Инвестиции в строительство проекта составили около 200 млрд рублей.

«Олефиновый комплекс ЭП-600 сможет перерабатывать за год 1,8 млн тонн углеводородного сырья – прямогонного бензина, производимого предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана (ТАИФ-НК и ТАНЕКО). При этом вырабатываться будет этилен в количестве 600 тыс. тонн, пропилен – 273 тыс. тонн и бензол – 249 тыс. тонн», – подчеркнул Бикбов.

Он добавил, что мощности этиленового комплекса позволят вдвое увеличить объемы выпускаемой продукции и станут основой для производства на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе» полипропилена, этилбензола, стирола и каучуков.

К этому событию нефтехимики шли в течение 16 лет. Идея проекта родилась в недрах группы ТАИФ в 2007 - 2008 годах, а уже в самом начале 2009 года проект был одобрен советом директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

«Планировали тогда установку ЭП-1000, то есть мощностью выработки 1 млн тонн этилена. Время шло, планы менялись. В 2015 году планировали сделать два ЭП-600 (в два этапа), то есть уже общая мощность планировалась в 1,2 млн тонн в год. Тендер по выбору генподрядчика на проектирование и поставку оборудования по проекту строительства нового этиленового комплекса на предприятии «Нижнекамскнефтехим» (проект «Этилен-600») был объявлен еще летом 2016 года. И вот, наконец, 2 июня 2017 года на полях Петербургского международного экономического форума был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве, определяющий основные направления совместной деятельности между группой ТАИФ и баварской компанией LINDE AG», – рассказал эксперт.

В сентябре 2021 года состоялась судьбоносная для нефтехимии Татарстана сделка между СИБУРом с ТАИФом. После чего строительством ЭП-600 занялись уже новые хозяева.

«Но трудности на этом не кончились - генеральный подрядчик строительства, турецкая компания Gemont, выбыл из проекта еще летом 2022 года, а в 2023 году обанкротился. Также проект покинул и лицензиар — немецкая компания Linde AG. СИБУРу пришлось здорово выкручиваться из создавшейся ситуации, и они с блеском это осуществили - обошлись без поддержки лицензиаров и вендоров – зарубежных заводов изготовителей. Было привлечено более 20 альтернативных подрядчиков, а также сотрудников компании СИБУР, которые получили большой опыт на запуске новых проектов компании, в том числе на «ЗапСибНефтехиме»», – добавил эксперт.

Впервые в российской нефтехимии пуско-наладочные работы на столь масштабном проекте выполняются с помощью собственной экспертизы – без поддержки зарубежных заводов-изготовителей.

«СИБУР смог, опираясь на свои силы, используя российских подрядчиков, реализовать масштабный капиталоемкий проект без участия зарубежных поставщиков и лицензиаров. Это выдающийся результат для отечественной нефтехимии и инженерной мысли. СИБУРу - самые искренние поздравления, вы - герои!» – заключил Бикбов.