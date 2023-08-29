Эксперт о советниках по воспитанию: Это должны быть люди, которые любят свою страну

С 1 сентября в 700 школах Татарстана появятся советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В следующем году новую должность введут еще в 250 школах. Своим мнением о введении новой должности в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Эксперт Мария Нефедова считает, что советники сыграют значительную роль в воспитании детей. «Школа – это не только место обучения учеников, но и важное пространство воспитания и развития личности», – говорит она. Благодаря помощи советников каждый ребенок ощутит поддержку, найдет свое место в коллективе и будет развивать свои лучшие качества», – отмечает спикер.

Советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов считает инициативу «Движения Первых» о введении должности советников по воспитанию «важной и своевременной». «Корпус вожатых (в советской версии) сможет наполнить жизненный мир школьников интересными практиками внеаудиторной работы», – говорит он. Однако главным моментом он отмечает способность советников стать авторитетами для детей, привлечь к себе, к практикам общественно-полезной, волонтерской и иной деятельности.

«“Движение Первых” – отличный проект, проект, который сможет объединить, направить и помочь нашим детям, нашей молодежи в развитии. Сама идея и идеология проекта, по моему мнению, на высоком уровне. Она поможет детям делать нужный и правильный для себя жизненные выборы», – говорит учитель математики лицея «Иннополис» Арман Костанян.

Главное, продолжает он, – это реализация проекта, которая займет очень много времени. «Мы должны понимать, что за неделю, месяц или даже год не получится воспитать сильное, революционное и прогрессивное общество», – подчеркивает эксперт.

Проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отмечает, что «негативное информационное давление, которое испытывают на себе наши молодые сограждане, огромно».

Эксперт считает, что детям нужно дать возможность быть самими собой и научить взаимодействовать с другими людьми. Именно в этом он видит задачи советников по воспитанию. «На них ложится функция обеспечения во благо ребенка его общения со сверстниками, их коллективами и взрослыми», – говорит Бикеев.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова напомнила, что работа по изменениям в образовательном процессе в области воспитания школьников началась еще в 2021 году.

«Практика воспитательной работы в общеобразовательной организации – это верная история. Дети много времени проводят в школе. В этот период их жизни формируются мировоззрение, социальные компетенции, они самоопределяются. И очень важно, чтобы рядом с ними были люди, которые разговаривают с ними на одном языке, и которые помогут понять исторические и общественные процессы», – говорит эксперт.

«Перед советниками по воспитанию стоит задача воспитания настоящих граждан России, это очень ответственная и непростая должность», – считает Павлова. Она добавляет, что советники должны знать детскую психологию, возрастную физиологию, уметь работать с детьми и регулярно совершенствовать свои знания и навыки. «И главное, это должны быть люди, которые искренне любят свою страну», – резюмировала она.