Эксперт о речи Путина на «Валдае»: Ответ здоровых сил на инъекции аморализма на Западе

Директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев назвал речь Президента РФ Владимира Путина на международном форуме «Валдай» ответом здоровых сил в мире на инъекции аморализма на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выступление Президента Путина — это ответ здоровых сил на те инъекции аморализма, которые сейчас продвигает западное общество, очень агрессивно», — сказал Эргашев.

На заседании клуба «Валдай» российский лидер отметил, что «мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло». Путин посчитал умеренный консерватизм самой разумной линией поведения.

По словам Эргашева, речь идет не об идеологии, а о наборе ценностей, которые признаются важными для российского общества и которые будут защищаться государством.

Эксперт считает, что у выступления Президента РФ будет «глобальный отзвук, на который откликнутся те силы, которые сейчас в ситуации осады».