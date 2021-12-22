Эксперт о пресс-конференции Путина: Главной темой станет кризис в отношениях с Западом

Одной из ключевых тем на предстоящей ежегодной пресс-конференции с Президентом РФ Владимиром Путиным, вероятно, станет обострение отношений России и Запада. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой государственного управления, истории, социологии КНИТУ (КХТИ), доктор социологических наук, профессор Андрей Тузиков.

Он отметил, что в ходе общения главы государства с журналистами обязательно прозвучат самые разные вопросы, затрагивающие широкий круг тем — от экономики до социальных вопросов. Однако ключевой, по мнению эксперта, будет тема напряженной геополитической обстановки, которая сложилась вокруг России за последнее время.

«Нынешняя пресс-конференция Президента РФ будет отличаться, прежде всего, текущим контекстом международных отношений. То, что сейчас происходит на международной арене — это „Карибский кризис 2.0“. Мы находимся в очень напряженных отношениях с нашими западными партнерами. И если в 1960-е годы кризис между нашими странами вызвала Куба, то сейчас это Украина», — пояснил Андрей Тузиков.

Напомним, что ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина состоится 23 декабря в полдень по московскому времени. В этом году участие в мероприятии примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ. Общение с российским лидером пройдет в живом формате.