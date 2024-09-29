Губайдуллин о послании Раиса РТ: Важно решение о профориентации со школьной скамьи

В своем послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил важность системы профориентации, когда дети уже в школе могут попробовать себя в разных профессиях и определиться со своим будущим. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«Рустам Нургалиевич подчеркнул необходимость выстраивания работы между предприятиями и образовательными организациями. Нужно организовать системную работу, где должна быть система профориентации для школ. Мы как раз стараемся выстроить такое взаимодействие между ведомствами», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, добавил руководитель Центра развития профессиональных компетенций, Рустам Минниханов указал на важный момент, касающийся отбора специальностей для обучения в образовательных учреждениях в связи с их востребованностью сейчас на производствах.