Эксперт о послании Раиса РТ: Татарстан вносит весомый вклад в развитие страны

С самого начала послания Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил, что 2025 год станет в республике Годом защитника Отечества. Это сразу задало тон дальнейшему выступлению, сообщила «Татар-информу» заместитель председателя Общественной палаты РТ, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, доктор технических наук Ирина Ахметова.

«Защитник Отечества - это не только о службе на передовой, но и о воспитании подрастающего поколения, работе со школьниками, студентами, молодежью, о патриотическом воспитании. Мы должны выращивать защитников нашего Отечества», - сказала она.

Спикер отметила, что ей было интересно услышать о том, что Татарстан активно участвует в реализации внешней политики страны.

«Действительно, за последний год Татарстан провел колоссальную работу. Прошли различные турниры, в том числе спортивные, были организованы визиты иностранных делегаций, зарубежные бизнес-миссии», - сказала Ахметова.

Она добавила, что руководитель республики не мог не отметить подготовку к саммиту БРИКС в октябре.

«Действительно, сейчас мы вышли на финишную прямую. Конечно, мы должны оправдать доверие всей нашей страны, на самом высоком уровне провести это мероприятие», - считает Ахметова.

Также, по ее словам, Раис Татарстана отметил эффективную и слаженную работу промышленного сектора республики. Были выделены ключевые результаты.

«В зале присутствовали все руководители крупнейших предприятий промышленного сектора. Это подтверждает то, что Татарстан - успешный промышленный регион, который вносит весомый вклад в развитие нашей страны в такое непростое время», - заключила Ахметова.