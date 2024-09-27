Эксперт о послании Раиса РТ: Татарстан полностью обеспечен продовольствием

Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету РТ затронул абсолютно все сферы жизни и экономики. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, СВО, проблемы в реализации продукции, аграрии Татарстана уверенно смотрят вперед.

Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» гендиректор АО «Холдинговая компания «Чистополье» Наиль Залаков.

«Как всегда, послание было очень емкое, полезное и всеобъемлющее», - сказал он.

По словам Залакова, все показатели в сельскохозяйственной отрасли в Татарстане удается достичь в том числе благодаря поддержке Рустама Минниханова.

«Он оказывает значимую поддержку отрасли. Мы понимаем те задачи и вызовы, которые стоят перед нами. Это кадровая политика, увеличение производительности труда. Нужно увеличивать эффективность работы, переходить на высокомаржинальные культуры», - отметил Залаков.

Эксперт добавил, что регион обеспечивает себя продовольствием и это огромный плюс.

«Времена пандемии показали, что мы действительно не зависим в плане продуктов питания ни от кого. Дальнейшая наша задача - увеличивать эффективность агропромышленного комплекса», - подчеркнул Залаков.