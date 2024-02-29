Эксперт о послании Путина: Благодаря Президенту Россия станет еще сильнее

В длившемся более двух часов Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию глава государства уделил значительное внимание социальной защите населения и здравоохранению. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» Марат Ильясов.

«В обращении было заявлено о новых национальных проектах, в том числе о запуске нацпроекта „Семья“. Говорилось, что в сфере здравоохранения дополнительно будут выделены значительные финансовые средства на поддержку программ и проектов. Также были анонсированы дополнительные меры поддержки специалистов здравоохранения, повышение заработных плат», — сказал он.

Спикер отметил, что в дальнейшем в нашей стране будет реализовано еще больше программ в сферах здравоохранения и социальной защиты, продолжится развитие инфраструктуры.

«Благодаря нашему Президенту Россия станет еще сильнее», — подчеркнул Ильясов.

Он напомнил, что является инвалидом первой группы – в 2006 году мужчина попал в автомобильную аварию. По мнению Марата Ильясова, за прошедшие годы в нашей стране произошел серьезный прорыв в развитии доступной среды, возводятся новые объекты, адаптированные под нужды инвалидов.