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Эксперт о послании Путина: акцент на развитии стратегически важных отраслей
Большое внимание было уделено работе крупной промышленности. Акцент не с точки зрения новых введенных производств, а на импортозамещении. Таким мнением о послании Президента России Владимира Путина федеральному собранию поделился с «Татар-информом» заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Тимур Халиков.
«Причем не просто в замещении каких-то товаров, а в создании высокотехнологичных производств с высококвалифицированными кадрами. То есть не просто поставим еще какой-то цех и наклепаем каких-то товаров, а полноценный акцент на развитие стратегически важных отраслей», – добавил он.
Халиков также отметил, что в малом и среднем бизнесе появятся новые меры поддержки, для более плавного перехода при развитии предприятия.
«Этот вопрос отражался, но в контексте новых мер поддержки. Причем эти меры поддержки касались того, как каждый будет трансформироваться: малый в средний и средний в крупный», – пояснил эксперт.
Кроме того, в послании было уделено большое внимание развитию кадрового потенциала, причем в двух ипостасях: молодежь и ветераны СВО.
«При этом молодежь выделяется в отдельный нацпроект. Уже не местечковая работа, а системные шаги, связанные с обеспечением инфраструктурой и более конкретной детализацией работы молодежи с государством», – сказал Халиков.
Второй же большой пласт – участники СВО.
«Государство должно не просто показывать, что оно о них думает. И сейчас идет речь о том, что участники СВО должны получить возможность своего дальнейшего развития. Чтобы у них было понимание, что, защищая свою страну, выполняя задачи главнокомандующего, у них есть возможность планировать свою жизнь на несколько шагов вперед», – заключил эксперт.
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