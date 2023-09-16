Эксперт о подорожании хлеба и молока: Фермерам это тоже кажется абсурдным

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Несмотря на низкие закупочные цены при рекордном урожае 2022 года и нерентабельность экспорта зерна и молока, цены на продукцию в магазинах только росли. С чем связано такое несоответствие, объяснил в интервью для «Татарстан-24» председатель Ассоциации фермеров РТ Камияр Байтемиров.

«Для нас это тоже показалось абсурдным. Мы удивлялись. Из зерна делают муку, из муки хлеб, а он вырос в цене. Возьмем то же молоко. Когда мы говорим про молоко, у фермеров, которые занимаются молочным животноводством, сразу в горле появляется оскомина», — заявил собеседник издания.

Он напомнил, что в 2023 году производители взяли на себя обязательство надоить 2,1 млн тонн молока. В результате закупочные цены рухнули почти в два раза, однако на продукции на прилавках в магазинах это никак не отразилось.

«Получается, кто имеет выгоду? Сельхозпроизводитель — нет, переработчик — да, торговая сеть — да. А кто молоко доит? Где оно доится? На ферме. Кто должен больше иметь-то? У нас получилось, что прибыль фермера составляет 2 рубля. У переработчика остается 22 рубля, у торговой сети — 30 рублей», — подчеркнул Байтемиров.

По его данным, сейчас закупочные цены на молоко колеблются в пределах 25-30 рублей, однако самая низкая цена у фермеров и КФХ — 17 рублей за литр.