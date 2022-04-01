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Ру Тат
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Казань
1 апреля 2022  15:18

Эксперт о площадке соборной мечети: «Там предстоит решить много технических вопросов»

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На площадке парка «Кырлай» в Казани, где весной стартует строительство городской соборной мечети, предстоит проделать немало технических работ, чтобы проект мог быть успешно реализован в будущем. Такое мнение «Татар-информу» высказал заслуженный архитектор РТ, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ профессор Александр Дембич.

Собеседник агентства отметил, что выбранная итоговая площадка под строительство будущей соборной мечети —непростая с технической точки зрения территория. 

«Там низина, а значит перед площадкой мечети будет расположена береговая защита (дамба) Казанки. [Чтобы устранить эту проблему], туда надо будет делать значительную подсыпку высотой 6–7 метров, но это может привести к осадке», — прокомментировал особенности выбранной местности эксперт.

Он также добавил, что еще один важный аспект, который предстоит проработать создателям соборной мечети на выбранной местности, — это транспортная доступность. Проблема потребует особой проработки — с учетом предполагаемой посещаемости культового сооружения. 

«Мечеть во время важных мусульманских праздников будет собирать в этой точке десятки тысяч людей. Для этого нужна высокая транспортная доступность, развитые подъездные пути и так далее», — резюмировал Александр Дембич.

#александр дембич #соборная мечеть #строительство #архитектура
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