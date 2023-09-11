Эксперт о новом курсе в вузах: Пока мы явно существуем в зарубежной системе координат

С 1 сентября в российских вузах запущен курс «Основы российской государственности» (ОРГ). Он будет вестись на первом курсе образовательных программ бакалавриата и специалитета. Своим мнением о новой программе в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Курс «Основы российской государственности» призван выстроить систему ценностей и российскую идеологию у студентов вузов, говорит заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Большаков. «Пока мы явно существуем в зарубежной системе координат. Такое видение политики навязывалось нам почти 30 лет. Положение надо исправлять», – считает эксперт.

Большаков отмечает, что в России масса либеральных публицистов, обществоведов, журналистов «продолжает получать на развитие неолиберализма в РФ большие деньги». На эти средства, по словам Большакова, издается масса книг и учебных пособий, которые противоречат целям спецоперации и в целом политическому курсу России.

«В вузах таких людей достаточно много, они всячески пытаются донести до студентов либеральные идеи, даже беря на себя “муки чтения” идеологического курса», – продолжает эксперт. Он добавляет, что любой западный учебный курс или учебник строится через систему таких ценностей, как феминизм, экологизм, теория гендера, ценности ЛГБТ, эвтаназия. Причем, по словам эксперта, «делается это очень умело, методически грамотно».

«С этими ценностями молодежи России и большинства стран мира не по пути. Поэтому процесс противодействия начался», – говорит Большаков. Борьба, по его словам, будет долгая и сложная.

Курс ОРГ пока лишь складывается, а учебники только создаются, их придется переделывать со временем, говорит Большаков. «Пытаться решить все существующие задачи за счет преподавания одного курса невозможно», – отмечает он. В то же время, по его мнению, направление выбрано правильное. «ОРГ – первая ласточка по изменению просветительского контента в вузах. В рамках чужого идеологического дискурса российское общество существовать не сможет», – резюмировал эксперт.

Поддерживает коллегу проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев. Он отмечает, что российская цивилизация внесла огромный вклад – культурный, научный, военный, политический – в сокровищницу достижений человечества. Ее основой, по словам эксперта, являются «российские традиционные духовно-нравственные ценности, которые имеют непреходящий характер», которые позволяют людям разной национальной и религиозной принадлежности жить и развиваться в сотрудничестве друг с другом.

«Мы – страна десятков и сотен народов и конфессий, усиливающих и поддерживающих друг друга. Специальная военная операция это наглядно продемонстрировала: христианин, мусульманин, буддист и другие – все насмерть бьются за нашу общую страну», – отмечает Бикеев.

«Российская государственность уникальна. Она скрепляет наше общество, используя имеющиеся ресурсы во благо людей. <…> Государственность нужно сохранять и развивать в числе прочего для того, чтобы мы передали страну нашим потомкам как минимум не в худшем состоянии, чем она досталась нам от предков. А для этого, безусловно, ее нужно знать, понимать, ценить и защищать», – пишет эксперт Мария Нефедова.

«Гражданственность – это не только про участие в выборах и исполнение законов, но и активное участие в жизни государства, внедрение своих идей и проектов, направленных на улучшение нашей страны», – говорит эксперт Мария Нефедова. «Новое и достоверное знание получат студенты в рамках нового курса “Основы российской государственности”. Такие знания можно приобрести не только за партами и в стенах вузов, но и в рамках проектов российского общества “Знание”, которое проводит бесплатные лекции и мероприятия иного формата», – говорит она.

Кандидат политических наук, доцент, политолог Зоя Силаева считает, что курс «Основы российской государственности» важен и актуален, так как направлен на знакомство с особенностями исторического пути Российского государства, самобытностью его политической организации и понимание основ государственной устойчивости.

Темы курса выстроены так, что у студентов происходит осознание тех внешних и внутренних вызовов, которые стоят перед лицом российской цивилизации и ее государственностью в настоящий момент, как и почему они сформировались. «Они (студенты) постепенно начинают чувствовать свою сопричастность к формулированию возможных ответов на эти вызовы и понимать, что они сами являются активной частью населения и авторами ключевых сценариев перспективного развития России», – отмечает Силаева.

«Будущее всегда за молодежью, поэтому сегодня важно грамотно научить их формулировать, аргументировать и доносить свою позицию по существующим или вновь формируемым коммуникационным каналам <…>, нести ответственность за свои поступки, научить ценить, что у них есть и стремиться сохранить те традиционные устои, что свойственны нашей стране и обеспечивают ее государственную устойчивость», – резюмирует эксперт.

О введении курса «Основы российской государственности» в декабре 2022 года на Госсовете, посвященном молодежной политике, объявил Президент РФ Владимир Путин. Его разрабатывали в рамках проекта «ДНК России» совместно с обществом «Знание» и Минобрнауки. В разработке приняли участие более семи тысяч ученых из 600 российских университетов и исследовательских институтов.