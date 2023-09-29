Эксперт о мобилизации научного потенциала в России: Жить чужим умом опасно

Президент Владимир Путин заявил о необходимости мобилизации научного потенциала. Эксперты из Татарстана поделились мнением, в чем может заключаться мобилизация научного потенциала, как научные и образовательные учреждения республики могут участвовать в выработке управленческих решений и что необходимо сделать для того, чтобы наука приносила максимальную пользу стране. Обмен мнениями прошел в рамках «Экспертного клуба».

Проректор по научной работе Казанского инновационного университета Игорь Бикеев считает, что мобилизация научного потенциала нашей страны является необходимым условием ее успешного развития. «Жить чужим умом опасно, и события последних лет это наглядно показали», – говорит эксперт. Он поясняет, что в период после распада СССР многие российские предприятия привыкли покупать готовые зарубежные, преимущественно западные, разработки, предпочитая их отечественным. «В итоге наша наука не получала необходимых внимания и поддержки», – подчеркивает он.

Бикеев отмечает, что бывшим партнерам из недружественных государств, которые ввели санкции в отношении России, нужны исключительно ресурсы, а не развитие в нашей стране промышленности, образования и науки.

И в настоящий момент России необходимо обеспечить технологический суверенитет страны. «Татарстан имеет колоссальный научно-технологический потенциал в самых разных отраслях, который нужно использовать сполна», – считает эксперт, добавляя, что научные исследования в республике ведутся в самых разных сферах.

Он добавил, что всем, кто занимается исследованиями, должны быть созданы условия для успешной работы.

Председатель Исполкома Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов РТ Юлия Кареева поддерживает коллегу и говорит, что нужно создание достойных условий труда для профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов и научных организаций. Необходимым она также видит расширение связей научных организаций и промышленных предприятий, производств оборонного значения.

Кареева отмечает, что Татарстан является одним из передовых регионов страны по многим позициям, в том числе по показателям научно-исследовательской активности. Она также говорит о высоком потенциале отечественных исследований. «Однако для того, чтобы действительно была польза, мероприятия, связанные с оценкой и реализацией научных изысканий, должны проводится не для “галочки”, а для результата, отражающегося в нашем обществе», – резюмировала эксперт.

Заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин считает, что «мобилизовывать научный потенциал страны нужно параллельно с повышением престижа исследовательской и педагогической карьер». «В основе всего находится человеческий капитал, то есть люди. Сейчас, молодежь не очень-то стремится продолжать свою профессиональную карьеру в образовательных или академических институтах. Эту ситуацию необходимо переломить», – говорит спикер.

Он выразил мнение, что необходимо пересмотреть и начать использовать технологии социальных лифтов, которые успешно действовали ранее и позволяли проявляться талантливым ученым и специалистам. И в этом процессе важна массовость по привлечению специалистов, подчеркивает эксперт.

Говоря в целом об исследовательском потенциале, Лопатин отметил, что в нашей стране он всегда был и остается высоким. Проблема, по его мнению, заключается «в переходах от фундаментальных исследований к прикладным разработкам и далее, от прикладной науки к производству». «Необходимо отстроить понятную для всех линию движения», – сказал он. И, главное, – необходимо работать с мотивацией всех участников полученной цепи. «В каждой точке приложения должна быть заинтересованность не в процессе, а в финальном результате. Тогда нас ждет динамичное развитие», – подчеркнул эксперт.

Мобилизация научного потенциала, безусловно, важна и нужна для развития России, считает заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков. «Постановка задачи Президентом РФ видится совершенно правильной», – говорит он.

Большаков добавляет, что финансирование науки в последние годы расширилось. В то же время необходима кооперация научных учреждений центра и регионов, вузов и академических институтов. «Сегодня очень часто это отсутствует», – говорит эксперт.

«Зарплаты у ученых малы, некоторые предпочитают работать в нескольких местах, не посещать основную работу ежедневно. Это должно быть устранено. Должна быть перестроена работа региональной науки, она должна делать свой вклад в общероссийские задачи», – подчеркнул Большаков.

Директор АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов считает, что мобилизация научного потенциала определена, в первую очередь, задачей импортозамещения. «Россия отстает в технологическом плане от стран партнеров, в том числе и от Китая. Направления, где мы конкурентоспособны в высокотехнологичной продукции, очень ограничены», – говорит он.

В условиях, когда поставки западных партнеров в связи с санкциями сильно сократились, а Китай нацелен на поставки готовой продукции, стоит задача наращивания потенциала, основанного на научных заделах. «Все программы развития регионов должны быть подкреплены научным подходом. Нужно восстанавливать связь науки и производства», – резюмировал эксперт.