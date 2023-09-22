Эксперт о мерах поддержки для IT-компаний: Многие ориентированы на финансовые гранты

Финансовые гранты — это самый востребованный вид государственной поддержки для IT-компаний. Таким мнением с «Татар-информом» на Kazan Digital Week поделилась руководитель сектора по мерам государственной поддержки казанского IT-парка Елена Стешина.

«Предприниматели IT-парка ждут открытия новых федеральных конкурсов, у многих есть запрос именно на финансовую поддержку своего проекта. Стоит отметить, что сфера IT была одной из первых, для которой стали вводить меры поддержки, когда на нашу страну начали оказывать экономическое давление. Были введены новые гранты и субсидии, а также особая система налогообложения», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, очень многие российские IT-компании пользуются мерами государственной поддержки, но при этом была и улучшена система аккредитации. Теперь такой статус получают только действительно стоящие стартапы, уверена Стешина.

Напомним, по поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика».

«Скажу, наверное, очевидные для всех вещи: значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идёт ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — отмечал по этому поводу глава государства.