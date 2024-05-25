Эксперт о «Каравоне»: Этот фестиваль – одна из визитных карточек Татарстана

Завтра, 26 мая, в селе Никольское Лаишевского района Татарстана пройдет фестиваль русской культуры «Каравон». В течение всего дня гости смогут принять участие в мастер-классах, попробовать блюда русской традиционной кухни, побывать на ярмарке мастеров, спеть песни и попасть в настоящий хоровод «Каравон». Участники фестиваля – народные исполнители и этнографические ансамбли, детские и молодежные фольклорные ансамбли, сохраняющие манеру исполнения и локальные традиции региона. Мнением о том, что значит это праздник для жителей региона и страны в целом, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что сегодня, когда «глобализация уносит наш мир в сторону универсализации культур, фестивали вроде “Каравона” становятся не просто праздником, но и своеобразным оплотом национальных традиций».

«Незыблемость традиций и ценности народов России невозможно “выкорчевать”. Об этом говорил Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора», – напомнила она. Примером сохранения таких традиций и историй является наш «Каравон», который был возрожден на основе бытовавшего еще с XVII века праздника весенне-летнего цикла села Никольское Лаишевского района, отметила Павлова. Праздник, по ее мнению, уникален тем, что традиции, которые сохранены в этом празднике, представлены в первозданном виде. «В этом селе сегодня живут еще живые свидетели и носители обрядов», – акцентировала внимание эксперт.

«Этот фестиваль является невероятным шансом для каждого из нас понять и оценить, каким бесценным наследием мы обладаем, и как важно передавать его из поколения в поколение», – сказала она.

«Каравон», продолжает эксперт, — это не только праздник для себя, но и послание будущим поколениям о том, что «наша культура жива, развивается и процветает». «Это напоминание о том, что каждая традиция, каждый обычай имеет свою историю и свою значимость. Именно такие мероприятия укрепляют нацию, сохраняют ее самобытность и делают нашу жизнь богаче и разнообразнее», – подчеркнула Ольга Павлова.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров говорит о том, что русский «Каравон» в Татарстане, наряду с татарским Сабантуем, традиционно открывает цикл календарных праздников народов Поволжья. «Впереди еще будут марийский Семык, удмуртский Гырон Быдтон, мордовский Валда Шинясь и другие праздники, которые, кстати, включены в госпрограмму “Реализации национальной политики” и имеют государственную поддержку», – напоминает спикер.

«Отмечавшийся в XVI веке как престольный праздник – День святителя и чудотворца Николая, Каравон постепенно превратился в массовое народное гулянье, которое сохранилось в Русском Никольском под Казанью, и, как утверждают местные фольклористы, имеет более чем трехсотлетние исторические корни», – напоминает он.

Возрожденный «Каравон» приобрел широкую известность, считает Кадыров. Одной из важных идей «Каравона», по его мнению, является единение близких по духу людей. «Потому что только так, в едином движении, сохраняя традиционные ценности, можно жить в мире и согласии!» – резюмировал он.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин поддерживает коллегу и говорит о том, что Русскому Никольскому «повезло с энтузиастами», которые помогли его «Каравону» возродиться, восстать из небытия и стать одним из знаковых фольклорных событий в республике.

«Теперь этот фестиваль русской народной культуры — одна из фольклорных визитных карточек Татарстана», – считает эксперт. «В 1993 году в первом “Каравоне” приняли участие три самодеятельных фольклорных коллектива. Через 30 лет, в программе заявлено около 200, а в небольшом селе Лаишевского района готовятся к приезду по меньшей мере 25 тысяч гостей», – говорит Гафиятуллин.

«”Каравон” открывает череду национальных праздников в Татарстане: скоро пройдут обрядовые торжества по традициям разных народов — марийцев, чувашей, удмуртов. Уже отыграли в Астрахани Всероссийский сельский Сабантуй, теперь ждет своего знакового праздника и татарстанская земля. А замкнет ожерелье летних этнических фестивалей кряшенский Питрау», – сказал он.

«Каравон» — фестиваль русского фольклора, который проводится в Татарстане ежегодно с 1993 года. Праздник, ставший признанным культурным брендом республики, нацелен на раскрытие многообразия и духовной красоты традиционной культуры русского народа, преемственность ценностных традиций поколений.