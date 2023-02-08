Эксперт: «Нынешняя молодежь отличается патриотическими чувствами и взаимовыручкой»

Татарстан всегда отличался особым дружелюбием, поддержкой и помощью тем, кто в этой помощи нуждается. Поэтому неудивительно, что в республике возникла инициатива по обучению добровольцев оказанию первой помощи пострадавшим на территории регионов, где проводится специальная военная операция. Такое мнение выразил председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров.

«Сегодня как никогда важно показать наше единение и поддержку, тем более в таких непростых условиях. Отрадно, что такую инициативу проявила сама молодежь. Это говорит о том, что нынешняя молодежь отличается глубокими патриотическими чувствами и склонностью к взаимовыручке. Надеюсь, подобный опыт будет растиражирован по всей стране», – сказал Кадыров, выступив на площадке Экспертного клуба.

С мнением эксперта согласен депутат Госсовета Татарстана Динар Бариев. «Находясь с гуманитарной миссией на освобожденных территориях, лично убедился, что необходимо обладать навыками первой медицинской помощи. Работа нашего волонтерского корпуса в первую очередь направлена на оказание помощи в больнице города Мариуполя. Учитывая, что в больнице нехватка медицинских кадров, волонтеры, которые по приезде будут обладать навыками первой медицинской помощи, станут серьезным подспорьем для действующего медицинского персонала. Умения обрабатывать раны, накладывать шины, делать перевязки очень востребованы. Уверен, что в ближайшем будущем все волонтеры, которые будут отправляться на новые территории, должны пройти данное обучение», – подчеркнул Бариев.

По словам члена Общественной палаты Татарстана Анастасии Исаевой, вузовская общественность республики придерживается традиций, присущих народам РТ.

«Это всегда была вера в высокие идеалы и культура взаимопомощи. В таких условиях и с такими настроениями сформировалось не одно поколение. И исторические события, происходящие сейчас, демонстрируют самые лучшие качества людей. Это вызывает во мне гордость за своих земляков. Уверена, что волонтеры пройдут успешно весь курс и еще много раз покажут, что человеческая сила в его духе, доброте и знаниях», – отметила Исаева.

Ранее Казанский государственный университет совместно с организацией «Молодая Гвардия Единой России» запустил курс для обучения добровольцев оказанию первой помощи пострадавшим в новых субъектах страны.