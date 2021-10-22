Эксперт: Нужно определить нужный для разных категорий граждан уровень антител

Если ученые определят необходимый уровень защитных антител для каждой группы россиян по отдельным критериям (пол, вес, возраст и другие), ревакцинация от коронавируса Covid-19 сможет стать более эффективной. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» иммунолог Николай Крючков.

Кандидат медицинских наук уверен, что повторная прививка от коронавируса сможет обеспечить большую защиту, если удастся определять уровень антител, необходимый для конкретного человека с учетом его индивидуальных особенностей.

«Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40–45 лет определенная концентрация антител дает 95-процентную гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму», — сказал Крючков.

Он подчеркнул, что такие исследования проводятся, но пока неясно, когда этот метод будет применяться на практике.

Специалист также отметил, что для достижения максимального эффекта повторной прививки важно сделать ее в правильное время. По его словам, оптимальным сроком для ревакцинации, которого придерживаются во многих странах, остается период от шести до восьми месяцев с момента прошлой прививки.

«Пока основным критерием, что пора делать ревакцинацию от Covid-19, остается срок от заболевания или от вакцинации. Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле — от пяти месяцев, в Евросоюзе — от шести месяцев», — объяснил иммунолог.