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Общество 11 февраля 2025 13:29

Эксперт: «Нужно не просто откладывать деньги, а правильно управлять ими»

Накопления россиян должны составлять от 10% до 20% общего дохода. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала финансовый эксперт Елена Дроздова.

«Копить – это не просто откладывать деньги, а правильно управлять ими, чтобы они работали на вас. Для этого достаточно понять, чего хотите вы и ваша семья, а также определить финансовые цели. Далее нужно сформировать привычку откладывать регулярно минимум 10–20% от дохода. Затем следует разделить накопления: часть оставить в валюте, другую – на вкладе, накопительном счете или в облигациях», – пояснила эксперт.

Она также отметила, что при принятии финансовых решений особенно важно контролировать свои эмоции.

«Перед крупной покупкой берите паузу в 3–5 дней, чтобы избежать импульсивных трат. Также не забывайте тратить с умом: накопления нужны не ради самого процесса, а ради финансовой свободы. Главное – это не ждать лучшего момента, а начинать копить прямо сейчас», – заключила Дроздова.

#финансы
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