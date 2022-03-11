Эксперт: Нужно держать курс на импортозамещение и развивать малый и средний бизнес

Сложившаяся ситуация в России может стать хорошим стимулом для развития малого и среднего бизнеса. Такую точку зрения выразила помощник депутата Государственного Совета РТ, преподаватель химии ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» Марина Сагдиева.

«Россия создает все условия для комфортной жизни вынужденных переселенцев. Отчаиваться нельзя, нужно развивать импортозамещение. Это хорошая площадка для малого и среднего бизнеса для того, чтобы они могли реализовать свой товар и выйти на российский рынок, — полагает помощник депутата. — Необходимо также поддержать наших ребят, которые защищают мирных жителей. Как морально, так и материально. Не оставлять семьи героически погибших во время спецоперации. На данном этапе важно сделать акцент на патриотическом воспитании и читать только достоверную информацию из официальных источников».

Россия имеет колоссальный потенциал и должна стать государством, независимым от внешних условий. Все действия Президента РФ Владимира Путина направлены на сохранение мира на земле, уверена спикер.

«Сейчас вся Россия переживает за происходящее, переживает за жителей ДНР и ЛНР. Начало военной операции в первую очередь нацелено на защиту обычных граждан — тех, кто в течение многих лет действительно был подвержен издевательствам со стороны киевского режима. Нужно активизироваться по полной программе и оказать поддержку пострадавшим. Не проходить мимо, а сплотиться и стать одним целым», — подчеркнула собеседница агентства.

Эксперт напомнила, что открылось множество пунктов, куда можно принести товары первой необходимости для беженцев. Любая помощь сейчас крайне необходима.