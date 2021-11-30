Эксперт: Ноябрь в Казани был аномальным и по температуре, и по осадкам

В ноябре в Казани наблюдается аномально теплая погода — температуры на 7–8 градусов превышают средние показатели. Об этом со ссылкой на доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева сообщает мэрия столицы РТ.

Помимо высоких температур, рассказал эксперт, наблюдаются и аномалии в осадках. Так, за месяц их выпало почти в два раза больше нормы: по данным на 29 ноября, 78 мм вместо средних 47 мм.

«Вызвана аномалия тем, что к нам пришел очередной обширный циклон, и сейчас, так как мы находимся в передней части этого циклона, южные потоки приносят к нам влажный, теплый воздух. Усиления ветра, которые наблюдались вчера и продолжаются сегодня, связаны с прохождением активных атмосферных фронтов, и они принесли с собой в том числе осадки в виде дождя», — заметил специалист.

Аухадеев добавил, что уже к концу этой недели в Казань вновь придет холодная погода, а в декабре температуры упадут даже ниже нормы.