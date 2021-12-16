Эксперт: Новый российский авиалайнер МС-21-300 превосходит зарубежные аналоги по комфорту

Новейший российский авиалайнер МС-21-300 превосходит зарубежные аналоги по комфортабельности для пассажиров, отметил гендиректор компании «Альянс авиационных технологий "Авинтел"» Виктор Прядка. Об этом сообщает радио Sputnik.

Воздушное судно в рамках контрольного испытания вылетело из аэропорта Жуковский и, преодолев более четырех тысяч километров, приземлилось в Иркутске, показав высокую надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования.

«От A320 и Boeing 737 авиалайнер МС-21-300 отличается повышенным комфортом за счет того, что фюзеляж самолета имеет бо́льшие размеры, следовательно, ширина кресел больше, увеличена ширина прохода, самолет предоставляет повышенный комфорт для пассажиров. В самолете в большом количестве применяются композиционные материалы: из углепластика изготовлен кессон крыла и многие другие элементы. Это дает снижение их массы на 20 процентов и снижение стоимости примерно на 18-20 процентов», — сказал Прядка.

Он отметил, что из-за санкций западных стран Россия перешла на изготовление частей самолетов собственного производства, а также разработала отечественные двигатели, которые почти не уступают импортным.

«При аккуратном серийном производстве качество сборки должно быть, конечно, на высоте», — подчеркнул специалист.