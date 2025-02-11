Эксперт: «Новую работу лучше искать весной и осенью»

Новую работу лучше искать весной и осенью – в эти периоды компании готовы активнее пополнять свои команды. Об этом заявила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян в беседе с RT.

«Летом процессы замедляются: в период отпусков входят как компании, так и кандидаты. Похожая ситуация происходит и сразу после новогодних праздников – деловая активность снижена, а бизнес занят стратегическим планированием. В начале года наем сотрудников не приоритетная задача, компании смотрят на конъюнктуру рынка, оценивают спрос, а также предложения конкурентов. А в декабре наем сокращается из-за закрытия года и подведения итогов», – рассказала Абгарян.

Она также отметила, что весной и осенью больше всего вакансий наблюдают в сферах производства и строительства. Возрастает в этот период спрос на менеджеров по продажам, маркетологов и рекрутеров. Меньше всего сезонность играет роль в тех сферах, где квалифицированные кандидаты всегда в дефиците, например, в IT. Таких специалистов ищут планово в течение всего года.

«Решение о смене работы нужно принимать взвешенно, без эмоций. В идеале на поиск работы следует закладывать не менее двух-трех месяцев с поправкой на циклы рынка. Например, если вы хотите выйти на новое место в марте, то с учетом мертвого сезона вам стоит начать поиски в ноябре», – подчеркнула эксперт.

Лусине Абгарян посоветовала относиться к поиску работы как к проекту. Сначала следует определить список приоритетных компаний, проанализировать рынка труда, отраслей и зарплат, а также создать сразу несколько профессиональных резюме, адаптированных «под разные векторы карьерного развития».