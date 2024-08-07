Эксперт НИУ ВШЭ об общественном транспорте Казани: Ситуация удручает

Допустимый порядок выпуска автобусов на городские маршруты составляет порядка 90%, показатель Казани в 76% считается очень низким. Это говорит о том, что людям приходится ездить в переполненных автобусах. Регулярные переработки водителей общественного транспорта являются прямой угрозой безопасности перевозок, заявил директор центра транспортного моделирования института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александр Чеботарев на XXXI сессии Казанской городской Думы.

«Данные, озвученные Ильдаром Шакировым (замруководителя исполкома – прим. Т-и.), удручают. Они свидетельствуют о недостаточном внимании властей к развитию и совершенствованию общественного транспорта», — отметил докладчик.

Еще одна проблема, которую затронул эксперт – окупаемость перевозок. По его мнению, это «достаточно утопичная история».

«Если повышать тариф, то в рейтинге социальных проблем она выйдет уверенно на первое место. Снижать выпуск на рейс транспорта – приведет к еще больше социальной напряженности. Нужно финансирование», – подчеркнул Чеботарев.

Он предложил несколько вариантов решения проблем с общественным транспортом. Среди них: смещение баланса капиталовложения из дорожного строительства в транспорт, оптимизировать тарифы – добавить новые льготы, чтобы стимулировать транспортный спрос. Также помогут повышение зарплат для водителей транспорта, предоставление бесплатного отдыха и соцпакетов и повышение штрафов за безбилетный проезд.

«С каждым годом ситуация становится все хуже и хуже [в Казани]. Если мы посмотрим различные рейтинги [по развитию общественного транспорта], то кроме Москвы и Санкт-Петербурга, мы встретим там еще Пермь и Челябинск», – заключил эксперт НИУ ВШЭ.