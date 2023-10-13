Эксперт: несмотря на рост цен спрос на «первичку» у казанцев будет высоким

Спрос на первичном рынке недвижимости в Казани не упадет, хотя цены в перспективе будут расти, рассказала «Татар-информу» президент Гильдии риелторов РТ Анастасия Голяшева.

«“Первичка” на сегодняшний день столкнулась с такой проблемой, что рынок резко подорожал, в том числе из-за того, что стали дороже системы строительства, все материалы значительно повысились в цене. Но вниз “первичка” не пойдет, думать, что она подешевеет – нет. Однако и спрос на нее падать не будет, ведь у застройщиков есть максимально доступные программы», — прокомментировала собеседница агентства.

Она также отметила, что на рынке вторичной недвижимости сегодня очень высокая ключевая ставка, поэтому не каждый может себе позволить купить «вторичку».

«Говорить о том, что разрыв в ценах между этими двумя сегментами рынка увеличится, сложно. Все зависит от того, куда дальше будет расти или падать ставка. Сегодня мы имеем рынок, который развивается исходя из текущих событий, и планирование дальше, чем на две недели, уже не так нам подвластно», — отметила Голяшева.

По данным исследования «Циан.Аналитики», разница между ценами на первичном и вторичном рынке в Казани в октябре составляет 21,7%, в Татарстане – 21,9%. Стоимость квадратного метра в столице региона оценивается в 194,3 тыс. рублей за «первичку» и 159,6 тыс. рублей за «вторичку». Средние данные по республике немного отличаются: квадратный метр в новых квартирах стоит в среднем 165,3 тыс. рублей, а во вторичном жилье – 135,6 тыс. рублей.

Самая большая разница между ценами на рынках недвижимости зафиксирована в Астраханской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае. Самый дорогой «квадрат» на первичном рынке в Москве – 340,2 тыс., Санкт-Петербурге – 251,5 тыс. и в Крыму – 204,7 тыс.