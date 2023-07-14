Эксперт: Необходимо перевести рынок перевозок в сельском хозяйстве в цифровую среду

О состоянии и проблемах рынка перевозок в агропромышленном комплексе рассказал директор Smartseeds Антон Кондратов на вебинаре «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства». Он отметил, что для решения проблем необходимо задействовать цифровые инструменты.

«У заказчиков до сих пор, несмотря на цифровизацию полей, наличие комбайнов, в автомобильных перевозках отсутствуют гарантии исполнения заказов, присутствует бумажный документооборот и отсутствует электронный», – заявил Кондратов.

Проблемой перевозчиков является низкая цена перевозки грузов в определенные сезоны. Более того, при недостаточном количестве заказов, работа находится на грани рентабельности. Остается зависимость от диспетчеров, когда перевозчик не может напрямую получить доступ к работе. «И самое важно – отсутствие гарантий со стороны заказчиков, риск неполучения оплаты», – подчеркнул спикер.

«Не секрет, что рынок перевозок до сих пор остается серым, несмотря на то, что есть хартия добросовестных перевозчиков и продвинулись далеко вперед в “обелении” этого рынка. Но все равно есть непрозрачность и низкая предсказуемость поведения и трендов на этом рынке», – добавил он.

По словам Кондратова, сегодня 65% рынка автомобильных перевозок сельскохозяйственных грузов обеспечиваются диспетчерами. «Это люди, которые имеют базу перевозчиков и собирают их под конкретные заказы. Они работают в определенных районах и имеют физическое ограничение по тому, сколько они могут собрать перевозчиков, ограничение по территории своей работы», – заметил он.

Самый крупный сегмент рынка перевозок в сельском хозяйстве – офлайн-перевозки, которые составляют более 85%. При этом рынок цифровых перевозок составляет всего 14%. «Одна пятая часть рынка, или 21%, приходится на собственный транспорт сельхозтоваропроизводителей, крупных предприятий и экспортеров. Наша задача – перевести этот рынок в цифровую среду, которая позволит обеспечить масштаб и прозрачность для всех участников», – сказал директор компании.

Существует также нехватка транспорта в аграрных перевозках, особенно во время уборки зерна и поставки его на переработку. При этом основная часть владельцев автомобилей – индивидуальные предприниматели, которые имеют одну – три машины и «мыслят выгодой», отметил спикер. «Соответственно с ними нельзя установить надежные, долгосрочные, предсказуемо договорные отношения. Заказчикам приходится задействовать все средства для поиска машины, что увеличивает затраты на обеспечение логистики», – заключил он.