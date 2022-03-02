Олег Агапов: «В условиях обострения международной обстановки фейки становятся оружием»

Проведение миротворческой спецоперации на Украине требует от российских граждан высокого уровня гражданской культуры. Такое мнение выразил советник ректора по стратегическим инициативам Казанского инновационного университета, эксперт Общественной палаты РТ Олег Агапов.

«Важно оказать всемерную поддержку беженцам из ДНР и ЛНР. Далее выйти на уровень осознанности целей и задач: демилитаризация и денацификация Украины. Необходимо исходить из приоритета доверия профессиональному мастерству российской армии, которая выполняет важнейшую миссию по лишению пронацистсткого политического режима Владимира Зеленского инструментов политического террора», – сказал Агапов.

Эксперт считает, что ложные информационые собщения, слухи и сплетни стали настоящей проблемой открытого цифрового общества. «Если в обычных условиях мы сталкиваемся с экономическими фейками, связанными с недобросовестной конкуренцией, то в условиях обострения международной обстановки, фейки становятся оружием, направленным на дезинформацию, на сеяние паники и деморализацию. Чтобы не стать жертвой ложных новостей относительно ситуации вокруг специальной военной операции, следует, в первую очередь, ориентироваться на официальные источники: сайт Министерства обороны РФ, Аппарат Президента РФ, данные государственных телеканалов и социологических агентств - ВЦИОМ, ФОМ, ЦИРКОН. Чем дальше мы от официальных источников, тем больше вероятность получить недостоверную информацию, некачественный анализ. Важно с любой информацией работать, критически переосмысливать ее, выстраивать логически аргументированные причинно-следственные связи», – подчеркнул Агапов.