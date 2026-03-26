Эксперт Нефидов объяснил, как изменятся правила денежных переводов с 1 апреля

Новые правила денежных переводов. вступают в силу в России с 1 апреля. Cистема быстрых платежей существенно не изменится, заявил генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в разговоре с «Радио 1».

По его словам, новые правила должны дать банкам и государству более четкое понимание назначения каждого перевода, а также повысить безопасность граждан, поскольку за сомнительными операциями нередко следуют случаи мошенничества и шантажа.

Он пояснил, что меры направлены на повышение прозрачности безналичных расчетов, особенно на фоне того, что часть самозанятых и предпринимателей стала чаще использовать переводы по номеру телефона вместо официальных платежных инструментов, стремясь сократить налоговую нагрузку.

С введением новых правил в реквизитах платежа потребуется указывать более подробную информацию. Для юридических лиц и ИП – наименование и статус, для физических лиц – полные фамилию, имя и отчество. В назначении платежа нужно будет конкретизировать, за что именно переводятся деньги – товар, услуга или договор.

При этом эксперт подчеркнул, что обычные переводы между родственниками, например бытовые, не будут автоматически вызывать подозрения.

Отдельное внимание уделяется суммам операций, при которых банки могут начать задавать уточняющие вопросы. Нефидов отметил, что конкретный порог официально не установлен, однако ориентиром могут служить суммы около 150 тысяч рублей, после которых возможны звонки из банка или дополнительные проверки.

Более жесткий контроль, по его словам, коснется схем с дроблением платежей или обналичиванием средств. Эксперт привел пример: если по карте проходит большое количество однотипных операций в течение дня, это может стать основанием для блокировки счета, так как такие действия характерны для так называемых дропперов.

Говоря о международных переводах, Нефидов отметил, что ключевым остается не страна получателя, а поведение клиента. Если операции соответствуют привычной финансовой активности пользователя, они не вызывают подозрений.